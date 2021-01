FIFA 21 | SBC Layvin Kurzawa Moments – Requisiti e Soluzioni

(Di martedì 19 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare la cartadiper la modalità21 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del difensore francese del PSG completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCParis Saint-Germain Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: PSG Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 82 Intesa di squadra min.: 80 Dovere Nazionale Min. 1 giocatore/i ...

Disponibile su FIFA 21 Ultimate Team la SBC Kurzawa Momenti Giocatore Scopri i requisiti, i premi, ed alcune possibili soluzioni!Con il Team of The Year dietro l'angolo, EA Sports ha deciso di rilasciare una nuova SBC all'interno di FIFA 21 dedicata a Gonzalo Higuain Flashback, una carta perfetta per tutti gli utenti ...