Fiducia a Conte, il senato ha votato. È stato appena comunicato il risultato (Di martedì 19 gennaio 2021) Conte ha la maggioranza al senato. Il Governo ha ottenuto la Fiducia anche a Palazzo Madama, dopo il passaggio di ieri alla Camera con 321 sì. I senatori hanno votato favorevolmente alla Fiducia all'esecutivo, con 153 sì e 140 no, come previsto e come già successo alla Camera i parlamentari di Italia Viva si sono astenuti. La maggioranza assoluta al senato era fissata a quota 161. Il presidente del Consiglio raccoglie il risultato positivo in entrambe le Camere, anche se gli astenuti pesano tantissimo sul futuro del Governo. Il Conte bis va avanti e supera la crisi aperta da Matteo Renzi e Italia Viva la scorsa settimana. Ora bisognerà capire se ci sarà un rimpasto nell'esecutivo o si andrà avanti con questa formazione. Dunque ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 gennaio 2021)ha la maggioranza al. Il Governo ha ottenuto laanche a Palazzo Madama, dopo il passaggio di ieri alla Camera con 321 sì. Iri hannofavorevolmente allaall'esecutivo, con 153 sì e 140 no, come previsto e come già successo alla Camera i parlamentari di Italia Viva si sono astenuti. La maggioranza assoluta alera fissata a quota 161. Il presidente del Consiglio raccoglie ilpositivo in entrambe le Camere, anche se gli astenuti pesano tantissimo sul futuro del Governo. Ilbis va avanti e supera la crisi aperta da Matteo Renzi e Italia Viva la scorsa settimana. Ora bisognerà capire se ci sarà un rimpasto nell'esecutivo o si andrà avanti con questa formazione. Dunque ...

