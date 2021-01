Federico Palmaroli, sparisce da Facebook la pagina ‘Le più belle frasi di Osho’ (Di martedì 19 gennaio 2021) sparisce da Facebook la pagina ‘Le più belle frasi di Osho’ dell’umorista romano Federico Palmaroli. I contenuti non risultano più raggiungibili sul social blu, mentre invece su Twitter l’account appare ancora disponibile. La pagina Facebook ‘Le più belle frasi di Osho’ aveva fatto registrare più di un milione di fan: il vignettista è molto seguito e apprezzato, ed ha sempre rispettato la policy dei canali social dove pubblicava le proprie creazioni. In tanti oggi si aspettavano di potersi fare qualche risata sui meme dedicati alla crisi del Governo in corso, imbattendosi però nell’amara scoperta della sparizione della pagine Facebook ‘Le più ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)dala‘Le piùdidell’umorista romano. I contenuti non risultano più raggiungibili sul social blu, mentre invece su Twitter l’account appare ancora disponibile. La‘Le piùdiaveva fatto registrare più di un milione di fan: il vignettista è molto seguito e apprezzato, ed ha sempre rispettato la policy dei canali social dove pubblicava le proprie creazioni. In tanti oggi si aspettavano di potersi fare qualche risata sui meme dedicati alla crisi del Governo in corso, imbattendosi però nell’amara scoperta della sparizione della pagine‘Le più ...

