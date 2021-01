Federica Panicucci sbaglia il nome di un ospite, lui si vendica in modo eclatante (Di martedì 19 gennaio 2021) Gaffe per Federica Panicucci a Mattino Cinque, la conduttrice sbaglia il nome dell’ospite, lui inaspettatamente si vendica “grazie Alessandra”, ecco cosa è successo Questa mattina Federica Panicucci ha fatto una gaffe nel suo programma, Mattino Cinque, la conduttrice non si è resa conto di aver sbagliato il nome dell’ospite e lui, probabilmente innervosito, ha deciso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 gennaio 2021) Gaffe pera Mattino Cinque, la conduttriceildell’, lui inaspettatamente si“grazie Alessandra”, ecco cosa è successo Questa mattinaha fatto una gaffe nel suo programma, Mattino Cinque, la conduttrice non si è resa conto di averto ildell’e lui, probabilmente innervosito, ha deciso L'articolo proviene da Leggilo.org.

louixsmiles : da quando Federica Panicucci conduce Amici? - AchillePersia : @MasterAb88 @fede_panicucci Meritatissimo. Complimenti Federica - MrsHannigram : Federica Panicucci che oggi si è vista saltare tutto il suo blocco per via di Conte #mattinocinque - zazoomblog : Mattino 5 Federica Panicucci attacca l’ospite “ma si rende conto … ?” in studio nessuno parla più - #Mattino… - zazoomblog : Federica Panicucci scollatura all’ombelico: “Sei meravigliosa!” – FOTO - #Federica #Panicucci #scollatura -