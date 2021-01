Facebook chiarisce la vera ragione della rimozione della pagina Le più belle frasi di Osho

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 19 gennaio 2021) In merito al nostro articolo sulla chiusura temporaneaLe piùdici ha inviato una comunicazione per chiarire lache c’è dietro questatemporanea. Andando a guardare sulla– ora nuovamente attiva – e sul profilodel creatore e autore unico Federico Palmaroli viene chiarito che non si tratta di censura: «C’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto». LEGGI ANCHE >>> Tutti a gridare alla censura ...