Facebook banna la pagina "Le più belle frasi di Osho"/ Palmaroli: "Escludo censura" (Di martedì 19 gennaio 2021) La pagina "Le più belle frasi di Osho" non è più raggiungibile su Facebook, mentre su Twitter è ancora disponibile. Le parole del fondatore Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021) La"Le piùdi" non è più raggiungibile su, mentre su Twitter è ancora disponibile. Le parole del fondatore

MediasetTgcom24 : Facebook banna 'Le più belle frasi di Osho': la pagina non è più raggiungibile #osho - Lucia25443382 : RT @EffeBoccia: #facebook banna @lefrasidiosho Siamo alla #censura ingiustificata di pagine satiriche come il più degno regime dittatoria… - giannettinoino : RT @EffeBoccia: #facebook banna @lefrasidiosho Siamo alla #censura ingiustificata di pagine satiriche come il più degno regime dittatoria… - Francesco_Testi : RT @EffeBoccia: #facebook banna @lefrasidiosho Siamo alla #censura ingiustificata di pagine satiriche come il più degno regime dittatoria… - Mile67204548 : RT @EffeBoccia: #facebook banna @lefrasidiosho Siamo alla #censura ingiustificata di pagine satiriche come il più degno regime dittatoria… -