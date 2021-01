"Evitiamo". Signorini di sasso al GF Vip: il disastro di Maria Teresa Ruta, così questa cremina bianca nel barattolo (Di martedì 19 gennaio 2021) "Evitiamo". Un imbarazzatissimo Alfonso Signorini blocca sul più bello Maria Teresa Ruta. La conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5 è stata protagonista di vari sfoghi sopra le righe negli ultimi giorni e per farla rilassare gli autori le hanno preparato un paio di belle sorprese per il serale. Innanzitutto, l'incontro con la figlia Guenda Goria. Quindi, un regalo decisamente insolito: il profumo di suo padre. E qui arriva il bello: la Ruta si ritrova davanti un contenitore con una crema biancastra piuttosto inquietante. Indecisa sul da farsi, Maria Teresa la prende e fa per spalmarsela sulla mano ma Signorini, spiazzato, la ferma. La serata è poi proseguita con le nomination, e Cecilia Capriotti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) "". Un imbarazzatissimo Alfonsoblocca sul più bello. La conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5 è stata protagonista di vari sfoghi sopra le righe negli ultimi giorni e per farla rilassare gli autori le hanno preparato un paio di belle sorprese per il serale. Innanzitutto, l'incontro con la figlia Guenda Goria. Quindi, un regalo decisamente insolito: il profumo di suo padre. E qui arriva il bello: lasi ritrova davanti un contenitore con una cremastra piuttosto inquietante. Indecisa sul da farsi,la prende e fa per spalmarsela sulla mano ma, spiazzato, la ferma. La serata è poi proseguita con le nomination, e Cecilia Capriotti ...

