Euphoria | il trailer del secondo episodio speciale | dedicato alla storia di Jules

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021)ritornerà con undi cui è stato condiviso ilregalando le prime scene inedite delladitornerà con il, di cui è stato diffuso il, intitolato F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob. Il video anticipa alcune sequenze della puntata totalmente dedicata a, mostrandola mentre ricorda la sua relazione con Rue e l'importanza che la giovane ha avuto sulla sua vita. Dopo essersi allontanate,sembra essere alle prese con molti problemi ed emozioni. La puntatadiandrà in onda su HBO Max venerdì 22 gennaio e ...