Etna | eruzione nella notte | le immagini spettacolari | video

(Di martedì 19 gennaio 2021) L'Ingv di Catania ha segnalato due bracci lavici che emergono dalla sommità da sud-est del vulcano. Nei giorni scorsi, dalla parete nord, l'aveva fatto registrare altra attività. I fumi sono visibili sia da Catania che da Taormina. L', con i suoi 3.350 m, è il vulcano più alto d'Europa.

andreabettini : Eruzione in corso sull'#Etna. Qui alcune webcam puntate sul vulcano - fanpage : Nuova, spettacolare eruzione dell'Etna - Adnkronos : #Etna, nuova #eruzione nella notte - BetweenTheSun : RT @ItalianiViaggi: Eruzione dell' #Etna - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Spettacolo sull'#Etna : doppia eruzione dalla sommità del vulcano -

Una spettacolare eruzione è in corso sull’ Etna da qualche ora , per la precisione dalle ore 10,45 di ieri mattina, con due bracci lavici che emergono alla zona sommitale del vulcano attivo più alto d ...Le immagini girate poco prima dell'una. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Sant'Alfio. Segui @3BMeteo su Twitter Ancora spettacolari fontane di lava sulla sommità del vulcano. tna, l'eruzione ...