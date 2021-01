Ercolano, l'ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria. (Di martedì 19 gennaio 2021) Una luce per non dimenticare. Si illumina di rosso la facciata dell'ingresso storico al Parco Archeologico di Ercolano di Corso Resina. Dal 19 al 27 gennaio 2021, infatti, l'emiciclo sarà illuminato ... Leggi su gazzettadinapoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Una luce per non dimenticare. Si illumina dila facciata dell'storico al Parco Archeologico didi Corso Resina. Dal 19 al 27 gennaio 2021, infatti, l'emiciclo sarà...

Torrechannelit : Ercolano, l’ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ERCOLANO - L’ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ERCOLANO - L’ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria - susydigennaro : RT @napolimagazine: ERCOLANO - L’ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria - napolimagazine : ERCOLANO - L’ingresso degli Scavi illuminato di rosso per il Giorno della Memoria -

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano ingresso Ercolano, l’ingresso degli scavi illuminato di rosso Ottopagine I musei in zona gialla riaprono. I direttori: Spingeremo la ripartenza dell'Italia

Come buon auspicio tra i primi ingressi anche studenti ... Accademia con un riallestimento temporaneo reso necessario dal restauro della sala del Colosso. Ercolano e Pompei: i musei aiuteranno nella ...

L’ingresso degli Scavi di Ercolano illuminato di rosso per il Giorno della Memoria

Una luce per non dimenticare. Si illumina di rosso la facciata dell’ingresso storico al Parco Archeologico di Ercolano di Corso Resina. Dal 19 al 27 gennaio 2021, infatti, l’emiciclo sarà illuminato p ...

Come buon auspicio tra i primi ingressi anche studenti ... Accademia con un riallestimento temporaneo reso necessario dal restauro della sala del Colosso. Ercolano e Pompei: i musei aiuteranno nella ...Una luce per non dimenticare. Si illumina di rosso la facciata dell’ingresso storico al Parco Archeologico di Ercolano di Corso Resina. Dal 19 al 27 gennaio 2021, infatti, l’emiciclo sarà illuminato p ...