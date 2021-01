Equipollenza dei titoli di studio | come fare | chi può fare le domande Indicazioni AT Reggio Calabria

(Di martedì 19 gennaio 2021) L'ambito territoriale diha pubblicato un avviso in merito all', cioè alla procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo diconseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Equipollenza dei

Orizzonte Scuola

Nuove opportunità per l'ingresso nelle Forza Armate. È stato indetto infatti un Concorso Aeronautica Militare per 800 volontari in ferma prefissata di un LeggiOggi ...Il bonus facciate spetta anche se la ziona di ubicazione dell’edificio è denominata diversamente da A o B purché ne sia attestata l’equivalenza ...