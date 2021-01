Enrico Ruggeri dalla parte di Chico Forti nel nuovo videoclip “L’America” (Di martedì 19 gennaio 2021) Enrico Ruggeri è online da oggi con il video del brano “L’America (Canzone per Chico Forti)”: https://youtu.bevelista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida. Proprio questi ultimi sviluppi hanno spinto Enrico Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote. Grazie allo zio, il cantautore ... Leggi su domanipress (Di martedì 19 gennaio 2021)è online da oggi con il video del brano “(Canzone per)”: https://youtu.bevelista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe adi tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida. Proprio questi ultimi sviluppi hanno spintoa tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni, lo zio di, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote. Grazie allo zio, il cantautore ...

