Enrico Mentana incalza Paolo Celata: “Dicci la verità”. Ecco cosa è accaduto (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è una maratona Mentana per tutto. Figuriamoci per la crisi di governo. E così, l’ineguagliabile direttore del TGLa7 ieri, 18 gennaio, è stato in onda ore e ore, non senza il “suo” inviato Paolo Celata. Peccato che, a un certo punto, Celata si sia fatto beccare non proprio prontissimo. “Sei lì con Diego Bianchi, dì la verità. Mi fai un cenno quando lavori anche per noi? Così ti diamo la linea”, ha allora detto il direttore. La battuta fa riferimento al fatto che Celata è uno degli ospiti fissi di Propaganda Live, il programma condotto per l’appunto da Diego Bianchi proprio su La7. Insomma, uno “scambio classico” tra i due, così come quello in cui Mentana ha fatto notare a Celata gli “occhiali sempre appannati”. “Reggere” ore e ore di diretta vuol dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è una maratonaper tutto. Figuriamoci per la crisi di governo. E così, l’ineguagliabile direttore del TGLa7 ieri, 18 gennaio, è stato in onda ore e ore, non senza il “suo” inviato. Peccato che, a un certo punto,si sia fatto beccare non proprio prontissimo. “Sei lì con Diego Bianchi, dì la. Mi fai un cenno quando lavori anche per noi? Così ti diamo la linea”, ha allora detto il direttore. La battuta fa riferimento al fatto cheè uno degli ospiti fissi di Propaganda Live, il programma condotto per l’appunto da Diego Bianchi proprio su La7. Insomma, uno “scambio classico” tra i due, così come quello in cuiha fatto notare agli “occhiali sempre appannati”. “Reggere” ore e ore di diretta vuol dire ...

LegaSalvini : Enrico Mentana: «Questo calciomercato dei senatori è la pietra tombale su una fase politica che doveva sbaragliare… - La7tv : #specialimentana Paolo Celata dopo una lunga corsa raggiunge Matteo Renzi, così il Senatore di Italia Viva ad Enric… - La7tv : #specialimentana Andrea Orlando: 'La Meloni è la stessa che faceva parte del Governo con Razzi e Scilipoti?'. Enric… - FQMagazineit : Enrico Mentana incalza Paolo Celata: “Dicci la verità”. Ecco cosa è accaduto - eia58 : RT @PillaPaladini: @matteorenzi 'Sento che un amico fraterno come Graziano Delrio pone un veto su di me. Non mi sembra una cosa brillantis… -