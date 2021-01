Enrico Mentana a Tagadà, il sospetto sulla crisi di governo: "Non ce la raccontano giusta. Esecutivo di unità nazionale?" (Di martedì 19 gennaio 2021) Per Enrico Mentana c'è un solo risultato alla fine di questo voto alla fiducia: 'Nessuno perde e nessuno vince'. Ospite a Tagadà il direttore del Tg di La7 teme che 'il governo non arriverà alla maggioranza assoluta'. 'Tutti però sanno - prosegue nello studio di Tiziana Panella - che anche se si va sotto, la cosa più probabile è la vittoria ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Perc'è un solo risultato alla fine di questo voto alla fiducia: 'Nessuno perde e nessuno vince'. Ospite ail direttore del Tg di La7 teme che 'ilnon arriverà alla maggioranza assoluta'. 'Tutti però sanno - prosegue nello studio di Tiziana Panella - che anche se si va sotto, la cosa più probabile è la vittoria ai ...

LegaSalvini : Enrico Mentana: «Questo calciomercato dei senatori è la pietra tombale su una fase politica che doveva sbaragliare… - La7tv : #tagada Il Direttore del TGLA7 Enrico #Mentana sull'esito della #crisidigoverno: 'Nessuno perde e nessuno vince, un… - tagadala7 : #tagada ?? Giornata decisiva per il governo #Conte, si va alla conta al #Senato: vi aspettiamo in diretta su #La7 da… - DeAngelis_tw : RT @La7tv: #tagada Il Direttore del TGLA7 Enrico #Mentana sull'esito della #crisidigoverno: 'Nessuno perde e nessuno vince, una vittoria ai… - r_rabaglia : RT @Libero_official: Per #Mentana, 'la crisi in pandemia si può aprire'. E poi? 'Non ce la raccontano giusta, possibile anche un #governo d… -