Endemol Shine lascia le quote di maggioranza in Yam112003 (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo Bassetti Yam112003 torna alle origini attraverso un’operazione di management buyout che vede i suoi soci operativi riacquisire il 51% delle quote precedentemente possedute da Endemol Shine Italy, ora parte di Banijay. L’operazione segue la recente acquisizione di Endemol Shine Group da parte di Banijay Group, leader nella produzione e distribuzione di contenuti, che ha rafforzato le proprie capacità digitali, commerciali e creative interne sia a livello locale che globale. Yam112003 – agenzia creativa, casa di produzione e agenzia eventi – nasce nel 2004 e nel 2006 entra a far parte di Endemol Shine Italy. Alla base dell’operazione di management buyout, i quattro soci fondatori e operativi di Yam112003: Laura ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo Bassettitorna alle origini attraverso un’operazione di management buyout che vede i suoi soci operativi riacquisire il 51% delleprecedentemente possedute daItaly, ora parte di Banijay. L’operazione segue la recente acquisizione diGroup da parte di Banijay Group, leader nella produzione e distribuzione di contenuti, che ha rafforzato le proprie capacità digitali, commerciali e creative interne sia a livello locale che globale.– agenzia creativa, casa di produzione e agenzia eventi – nasce nel 2004 e nel 2006 entra a far parte diItaly. Alla base dell’operazione di management buyout, i quattro soci fondatori e operativi di: Laura ...

