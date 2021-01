Emilia Romagna, Castaldini (FI): “Per evitare nuova chiusura nelle scuole ho proposto tamponi rapidi ogni 14 giorni nelle scuole superiori. Il Pd ha detto no” (Di martedì 19 gennaio 2021) In Emilia-Romagna il Pd stoppa in Regione la proposta di avviare una campagna di screening di massa nelle scuole utilizzando i tamponi rapidi in autosomministrazione. La consigliera regionale e capo gruppo di Forza Italia dell'Emilia-Romagna, Valentina Castaldini, è intervenuta in merito con l'obiettivo di "aiutare le scuole" ora che anche le superiori hanno riaperto per effetto della pronuncia del Tar. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Inil Pd stoppa in Regione la proposta di avviare una campagna di screening di massautilizzando iin autosomministrazione. La consigliera regionale e capo gruppo di Forza Italia dell', Valentina, è intervenuta in merito con l'obiettivo di "aiutare le" ora che anche lehanno riaperto per effetto della pronuncia del Tar. L'articolo .

