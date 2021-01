Elsa Zylberstein | chi è Anna Joffo in Un sacchetto di biglie – età | carriera – FOTO

Leggi su giornal

(Di martedì 19 gennaio 2021)è un’attrice francese nota al grande pubblico d’Oltralpe. Questa sera, martedì 19 gennaio, la vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno con il fil Undiin cui interpreta. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice.nasce a Parigi il 16 ottobre 1968, sotto il segno zodiacale della Bilancia. L’attrice ha 52 anni ed è molto nota al pubblico francese.ha origini miste, il padre è polacco e la madre francese. La sua famiglia di origine è di religione ebraica. L’attrice ha raggiunto il successo grazie al ruolo di Lea in Ti amerò sempre accanto a Kristin Scott Thomas. Grazie a quest’ interpretazione si è aggiudicata il Premio Oscar come ...