Elisa Isoardi “ferite che pensavo rimarginate” | nuova vita per lei?

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021)continua a sorprendere tutti e questa volta i fan le sono davvero molto vicini: “che“ E., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta è protagonista di una trasmissione,continua a sorprendere tutti e questa volta i fan le sono molto vicini: “che“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa conduttrice ha preso parte all’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle‘ ed il suo presunto flirt con il suo compagno di ballo, Raimondo Todaro, ha fatto molto ...