Elena Morali | incidente “hot” su Instagram | Luigi Favoloso nudo | poi cancella tutto e si scusa – VIDEO

Elena Morali nelle passate ore si è resa protagonista di un piccolo incidente “hot” tra le sue Instagram Stories, con la partecipazione – a sua insaputa – del fidanzato Luigi Favoloso. La showgirl, infatti, non si sarebbe accorta di ciò che accadeva alle sue spalle pubblicando comunque le Stories che riprendevano il ragazzo completamente nudo...

Elena Morali, incidente "hot" su Instagram: Luigi Favoloso nudo, poi cancella tutto e si scusa con alcune Stories, ecco cosa è successo.

Social network, croce e delizia. Territorio pieno di gaffe e scivoloni. L’ultimo che sta facendo parecchio discutere è quello di Elena Morali. L’ex soubrette di Colorado è molto attiva su Instagram, d ...

