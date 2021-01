Eintracht Francoforte, capitan Abraham saluta la Bundesliga e… scambia la maglia con l’arbitro (Di martedì 19 gennaio 2021) David Abraham saluta la Bundesliga e il suo Eintracht Francoforte. Dopo la sfida contro lo Schalke 04, il capitano dei tedeschi ha annunciato di aver deciso di lasciare il club e la Germania per fare ritorno in Patria, in Argentina dove andrà a giocare per l'Huracan de Chabas. Oltre all'emozione per il saluto, ecco che il difensore 34enne si è preso la scena anche per un'altra particolarità avvenuta immediatamente dopo il triplice fischio: uno scambio di maglie davvero curioso...Abraham scambia maglia con l'arbitrocaption id="attachment 1081975" align="alignnone" width="802" David Abraham (getty images)/captionCome mostrano le immagini pubblicate dalla stessa società tedesca, capitan ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Davidlae il suo. Dopo la sfida contro lo Schalke 04, ilo dei tedeschi ha annunciato di aver deciso di lasciare il club e la Germania per fare ritorno in Patria, in Argentina dove andrà a giocare per l'Huracan de Chabas. Oltre all'emozione per il saluto, ecco che il difensore 34enne si è preso la scena anche per un'altra particolarità avvenuta immediatamente dopo il triplice fischio: uno scambio di maglie davvero curioso...con l'arbitrocaption id="attachment 1081975" align="alignnone" width="802" David(getty images)/captionCome mostrano le immagini pubblicate dalla stessa società tedesca,...

DiMarzio : David #Abraham, l'ultima in #Bundesliga e lo scambio di maglia con... l'arbitro - ItaSportPress : Eintracht Francoforte, capitan Abraham saluta la Bundesliga e... scambia la maglia con l'arbitro -… - NotiziarioC : Eintracht Francoforte, il capitano Abraham diventa dilettante per il figlio - Calciodiretta24 : Bundesliga, Friburgo – Eintracht Francoforte: diretta live e risultato - chateaufiesta : RT @DiMarzio: David #Abraham, l'ultima in #Bundesliga e lo scambio di maglia con... l'arbitro -