Economia, in crescita le imprese salernitane nonostante il covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Eppur qualcosa si muove, incredibile a credersi ma si chiude con un saldo attivo di 850 unità il bilancio del 2020 tra le imprese nate (5.786) e quelle che hanno cessato l'attività (4.936) in provincia di Salerno, portando ad un totale di 120.125 le imprese registrate. In percentuale, l'incremento annuale è dello 0,71%: oltre il doppio di quanto registrato nel 2019 (+0,34%). Tutte le province campane si mantengono in territorio positivo, determinando una variazione annuale del sistema imprenditoriale regionale pari a +1,09% (il tasso di crescita italiano del 2020 è dello 0,32%). Questo nonostante la diffusa incertezza creata dalla pandemia: probabilmente il principale fattore che ha determinato una contrazione sia nelle nuove imprese iscritte (le 5.786 nuove ...

