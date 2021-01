DreamsWorld | chat senza registrazione old style

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 gennaio 2021) Con questo articolo vi vorremmo parlare di, si tratta di unae “seria” di quelle vecchio stile, che ricordano l’internet come si viveva una decina di anni fa,social network e Whatsapp Se qualcuno ripensa all’internet navigato circa 10 anni fa, di certo si accorgerà di come sia cambiato in maniera drastica. Quando cominciai a navigare il web era l’epoca di Messenger di Microsoft e dei forum. La messaggistica instantanea vi internet ancora non era diffusa e gli SMS si pagavano a consumo. I social network stavano muovendo i loro primi passi e ancora non avevano la forza e i mezzi per monopolizzare l’attenzione di milioni di persone di tutte le età. Le persone si raccoglievano nei forum, al posto dei gruppi social e si discuteva, ci si confrontava e si ...