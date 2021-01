Doppia umiliazione per la Roma: eliminazione e sconfitta a tavolino in arrivo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamoroso tonfo della Roma in Coppa Italia, che arriva a distanza di poco tempo dal derby. Ai quarti ci va lo Spezia. Un momento decisamente particolare in casa Roma. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra giallorossa si ritrova a leccarsi le ferite dopo la clamorosa sconfitta contro lo Spezia. I capitolini salutano la Coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamoroso tonfo dellain Coppa Italia, che arriva a distanza di poco tempo dal derby. Ai quarti ci va lo Spezia. Un momento decisamente particolare in casa. Dopo lanel derby, la squadra giallorossa si ritrova a leccarsi le ferite dopo la clamorosacontro lo Spezia. I capitolini salutano la Coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Roma - Spezia, che umiliazione! I social non perdonano: "Spiaze" - FOTO

Roma - Spezia, che umiliazione! I social non perdonano: "Spiaze" - FOTO

Non c'è pace per la Roma che, dopo la brutta figura nel derby, crolla davanti allo Spezia, uscendo nel peggior modo possibile dalla Coppa Italia. Tra la doppia espulsione, ...

