Dopo l'arresto di Navalny in Russia, la Lega scarica Putin al Parlamento Ue: «Una vicenda inaccettabile»

Sembrano lontanissimi ormai i giorni in cui Matteo Salvini si fotografava davanti al Cremlino a Mosca. Dopo l'arresto del dissidente russo Alexei Navalny, appena rientrato in Russia Dopo aver passato circa cinque mesi di convalescenza per avvelenamento in Germania, la Lega ha deciso di prendere le distanze da Vladimir Putin con un discorso che è stato affidato a Marco Zanni, europarlamentare e presidente del gruppo sovranista Identità e Democrazia al Parlamento europeo.

Zanni atlantista: Gli Stati Uniti «punto di riferimento»

«Quanto vissuto negli ultimi mesi sulla vicenda Navalny è inaccettabile, la democrazia deve seguire certi principi e certe regole», ha dichiarato Zanni che ha applaudito la ...

Agenzia_Ansa : #Navalny: 'Mi processano in questura, e' inaudito' L'oppositore russo dopo l'arresto parla in un video diffuso su… - DantiNicola : L'arresto di #Navalny, dopo il tentato omicidio, è l'ennesimo attacco di #Putin al dissenso democratico. Come… - fattoquotidiano : Mafia, “ucciso perché chiese il pizzo alle ditte di Michele Aiello”: un arresto dopo 20 anni per l’omicidio di Fran… - GAngrilli : Caso #Navalny - Il Cremlino reagisce alle critiche del Governo Italiano dopo l'arresto del dissidente: '#DiMaio chi… - Dome689 : Dopo l’arresto di Navalny in Russia, la Lega scarica Putin al Parlamento Ue: «Una vicenda inaccettabile» -

