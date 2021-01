Dopo la diretta Stefani Orlando prova a lasciare la casa del GF VIP 5 (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della notte, Dopo la diretta, Stefania Orlando ha cercato di lasciare la casa. C’era da aspettarselo che le reazioni non sarebbero state positive alla reazione del prolungamento del Grande Fratello VIP 5. E pensare che nel corso della puntata, Rosalinda e anche altri concorrenti, Dopo aver sentito Alfonso dire che la finale è sempre più vicina, avevano pensato che il reality finisse anche prima. Mai ipotesi fu più sbagliata. E quando Alfonso Signorini ha comunicato loro che la finale sarà il 26 febbraio 2021, la reazione è stata quella di persone ormai provate da oltre 4 mesi di reclusione. Certo molti di loro lo sapevano già e in qualche modo avevano anche metabolizzato la cosa, altri pensavano fosse una fake news, la cosa urlata dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel corso della notte,laha cercato dila. C’era da aspettarselo che le reazioni non sarebbero state positive alla reazione del prolungamento del Grande Fratello VIP 5. E pensare che nel corso della puntata, Rosalinda e anche altri concorrenti,aver sentito Alfonso dire che la finale è sempre più vicina, avevano pensato che il reality finisse anche prima. Mai ipotesi fu più sbagliata. E quando Alfonso Signorini ha comunicato loro che la finale sarà il 26 febbraio 2021, la reazione è stata quella di persone ormaite da oltre 4 mesi di reclusione. Certo molti di loro lo sapevano già e in qualche modo avevano anche metabolizzato la cosa, altri pensavano fosse una fake news, la cosa urlata dalla ...

