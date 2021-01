Domani Biden prende il posto di Trump in una Washington blindata. SPECIALE TG DALLE 17 (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ormai ex Presidente non parteciperà all'inauguration day e lancia l'ennesima sfida, revocando il divieto di ingresso negli Stati Uniti, causa Covid, per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ormai ex Presidente non parteciperà all'inauguration day e lancia l'ennesima sfida, revocando il divieto di ingresso negli Stati Uniti, causa Covid, per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen, ...

Unomattina : Domani, #20gennaio, l’America avrà il suo 46esimo Presidente ma la sensazione è che ci saranno due Americhe che non… - vanillanera : RT @HuertDeAuteuil: Ieri Conte alla Camera, oggi in Senato, domani Biden alla casa Bianca, che stress questa settimana politica Da giovedì… - Chiaraaaaaa_def : RT @HuertDeAuteuil: Ieri Conte alla Camera, oggi in Senato, domani Biden alla casa Bianca, che stress questa settimana politica Da giovedì… - DaSiracusa : RT @websoulgrafica: @bistrottissimo C'è in programma una #maratonamentana domani per #Biden -