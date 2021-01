Discriminazioni razziali e lavoro (Di martedì 19 gennaio 2021) In questo ultimo periodo di pandemia, e non solo in Italia, si sono verificati numerosi casi di Discriminazioni di tipo razziale sul lavoro che dalla raccolta di ricorsi e sentenze analizzate appaiono particolarmente interessanti onde prevenire il fenomeno con ricorso alla giurisprudenza penale. Stando al nostro territorio la discriminazione razziale può manifestarsi in ogni fase del rapporto di lavoro, dall’inserzione di lavoro discriminatoria, alla discriminazione nella procedura di selezione, ai termini discriminatori del contratto, passando per le osservazioni razziste tra colleghi e gli episodi di mobbing a sfondo razzista, fino alla disdetta per motivi razzisti e agli atti di stampo razzista dopo la fine del rapporto di lavoro. Numerose disposizioni legali proteggono le persone dalla ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) In questo ultimo periodo di pandemia, e non solo in Italia, si sono verificati numerosi casi didi tipo razziale sulche dalla raccolta di ricorsi e sentenze analizzate appaiono particolarmente interessanti onde prevenire il fenomeno con ricorso alla giurisprudenza penale. Stando al nostro territorio la discriminazione razziale può manifestarsi in ogni fase del rapporto di, dall’inserzione didiscriminatoria, alla discriminazione nella procedura di selezione, ai termini discriminatori del contratto, passando per le osservazioni razziste tra colleghi e gli episodi di mobbing a sfondo razzista, fino alla disdetta per motivi razzisti e agli atti di stampo razzista dopo la fine del rapporto di. Numerose disposizioni legali proteggono le persone dalla ...

