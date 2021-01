Diretta/ Roma Spezia (risultato 1-2) streaming video Rai: Pellegrini su rigore! (Di martedì 19 gennaio 2021) Diretta Roma Spezia streaming video Rai e risultato live: probabili formazioni, quote, orario e cronaca partita valida per ottavi di Coppa Italia, squadre in campo allo stadio Olimpico. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)Rai elive: probabili formazioni, quote, orario e cronaca partita valida per ottavi di Coppa Italia, squadre in campo allo stadio Olimpico.

sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - sandrogozi : Visto ora @Mezzorainpiu (la RAI fa un assurdo geoblocking e non te la fa vedere in diretta all’estero). Ho trovato… - Montecitorio : Priorità Presidenza italiana del #G20, in Commissione #Esteri audizione dell'ambasciatore della Repubblica di… - Ramiro6668 : RT @Ale6altrove: Ora in diretta facebook diritti #animali a #Roma. Collegati al link ?? - Becmade : RT @RomanismoF: Bruno Giordano, puoi dirci in diretta perché dal 1980 al 1983 il derby di Roma non si è giocato? Un momento alla Piero An… -