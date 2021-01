DIRETTA | Crisi di governo, ore decisive: alle 20.30 l’esito del voto di fiducia [VIDEO] (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri la fiducia alla Camera con con 321 sì, il governo Conte sta affrontando ora il delicato passaggio a Palazzo Madama, dove gli equilibri sono ben diversi. alle 17,30 è prevista la replica del premier che precederà le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, che dovrebbe iniziare alle 18. L'esito dello scrutinio dovrebbe essere annunciato alle 20,30. L'articolo DIRETTA Crisi di governo, ore decisive: alle 20.30 l’esito del voto di fiducia VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri laalla Camera con con 321 sì, ilConte sta affrontando ora il delicato passaggio a Palazzo Madama, dove gli equilibri sono ben diversi.17,30 è prevista la replica del premier che precederà le dichiarazioni disullae la chiama, che dovrebbe iniziare18. L'esito dello scrutinio dovrebbe essere annunciato20,30. L'articolodi, ore20.30deldi

