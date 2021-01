DIRETTA | Crisi di governo, Conte incassa la fiducia anche del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti [VIDEO] (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri la fiducia alla Camera con con 321 sì, il governo Conte ottiene anche la fiducia del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti. Passaggio al Quirinale del premier pare, allo stato attuale, quasi obbligato. L'articolo DIRETTA Crisi di governo, Conte incassa la fiducia anche del Senato: 156 sì, 140 no, 16 astenuti VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver ottenuto ieri laalla Camera con con 321 sì, ilottieneladel: 156 sì, 140 no, 16. Passaggio al Quirinale del premier pare, allo stato attuale, quasi obbligato. L'articolodiladel: 156 sì, 140 no, 16

