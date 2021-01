Diretta/ Cremona Milano (risultato finale 81-83): Final Eight svanite per la Vanoli! (Di martedì 19 gennaio 2021) Diretta Cremona Milano, risultato Finale 81-83: i liberi di Punter e la tripla sbagliata da Hommes sanciscono la vittoria dell'Olimpia al fotofinish, la Vanoli resta fuori dalle Final Eight. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)81-83: i liberi di Punter e la tripla sbagliata da Hommes sanciscono la vittoria dell'Olimpia al fotofinish, la Vanoli resta fuori dalle

laprovinciacr : Vanoli grande cuore, Milano vince al fotofinish ( 81-83) - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi vincono nei secondi finali al PalaRadi ed eliminano la Vanoli dalla Coppa Italia. Ma c'è preoccupazione pe… - OlimpiaMiNews : I biancorossi vincono nei secondi finali al PalaRadi ed eliminano la Vanoli dalla Coppa Italia. Ma c'è preoccupazio… - zazoomblog : DIRETTA CREMONA MILANO- Video streaming tv: parola a coach Galbiati (recupero) - #DIRETTA #CREMONA #MILANO- #Video - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di LB… -