“Di nuovo lei…”. L’Eredità, volano accuse a Flavio Insinna dopo la nuova vittoria di Agnese. Cosa è successo (Di martedì 19 gennaio 2021) Si parla di “Netto favoritismo nei confronti delle donne”. A L’Eredità rivince Agnese Ortona, campionessa in carica, e i telespettatori su Twitter si lamentano per la conduzione di Flavio Insinna. E a invocare il “complotto” pro-quote rosa è una telespettatrice, peraltro. E qualcuno naturalmente storce il naso, chissà se anche ai piani alti. Agnese però è arrivata in fondo vincendo il triello (giudicato noioso da molti, che hanno sottolineato anche il “rosicamento” di uno dei due sfidanti) ma ha perso alla Ghigliottina, vedendo sfumare un montepremi da 37.500 euro. Nella puntata di lunedì 18 gennaio Agnese Ortona si conferma campionessa, dopo un errore nell’ultima manche di Claudio. Prima puntata della settimana per il programma di Rai1 condotto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Si parla di “Netto favoritismo nei confronti delle donne”. ArivinceOrtona, campionessa in carica, e i telespettatori su Twitter si lamentano per la conduzione di. E a invocare il “complotto” pro-quote rosa è una telespettatrice, peraltro. E qualcuno naturalmente storce il naso, chissà se anche ai piani alti.però è arrivata in fondo vincendo il triello (giudicato noioso da molti, che hanno sottolineato anche il “rosicamento” di uno dei due sfidanti) ma ha perso alla Ghigliottina, vedendo sfumare un montepremi da 37.500 euro. Nella puntata di lunedì 18 gennaioOrtona si conferma campionessa,un errore nell’ultima manche di Claudio. Prima puntata della settimana per il programma di Rai1 condotto da ...

79_Alessio : RT @diarioromano: @raffaeleclement Buongiorno comandante. Purtroppo abbiamo imparato che il più delle volte il cambiamento è in peggio. P.s… - massybachi : @NenciniPsi E oggi vedremo se Lei è per coatruire un nuovo Partito Socialista Italiano che si mette alle spalle una… - LBocchetta : Cose che mi ammazzano: GDL che entra con il profilo del suo cane, pubblica una foto, accede di nuovo con il suo pro… - diarioromano : @raffaeleclement Buongiorno comandante. Purtroppo abbiamo imparato che il più delle volte il cambiamento è in peggi… - DilettaVerdi1 : @stvylesart MTR è stata di nuovo esclusa dai vecchi coinquilini e ha incassato. Quando li manderà a quel paese è se… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo lei… Carrie Fisher e Debbie Reynolds il saluto degli amici. Meryl Streep canta per la principessa Leila TvZap