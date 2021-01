De Siervo | «Rinvio Supercoppa? Non c’erano finestre disponibili»

(Di martedì 19 gennaio 2021) Luigi Deha spiegato il motivo per cui lanon è stata rinviata nonostante la richiesta del presidente del Napoli L’amministratore delegato della Lega Calcio Luigi Deè intervenuto a Radio Kiss Kiss commentando la richiesta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di posticipare la finale di. «Proposta valutata ed anche plausibile dal mio punto di vista, abbiamo provato a capire i margini di calendario, ma none non ci sonofino alla fine del campionato. Ci saremmo trovati nella condizione bizzarra di unacon nuovi vincitori di Coppa Italia e campionato». Leggi su Calcionews24.com

