De Magistris | “Mi candido alla presidenza della Calabria” Ma non molla la poltrona da sindaco

"Mi candido a presidente della Regione Calabria". Luigi de Magistris ha sciolto la riserva con un annuncio ampiamente atteso, dopo aver parlato della possibilità nei giorni scorsi. Per correre in Calabria, de Magistris non lascerà l'incarico di sindaco di Napoli, che ormai è arrivato a scadenza e che, in virtù della legge elettorale regionale, non è incompatibile. De Magistris punta su "una coalizione civica" Dunque, giunto alla fine del secondo mandato e non potendo ricandidarsi a Napoli, il primo cittadino partenopeo sceglie la via calabrese. Si tratta di una candidatura che, allo stato attuale, è priva dell'appoggio dei partiti di centrosinistra. "Se dovessi accettare, sarebbe nel solco di una ...

