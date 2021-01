De Magistris, annuncio ufficiale: Mi candido a presidente della Calabria. Oggi a Cosenza e Rende (Di martedì 19 gennaio 2021) È in Calabria Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, e da Oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione calabrese dove, al momento, si dovrebbe votare l’11 aprile. de Magistris, nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale. De Magistris è sindaco di Napoli da due mandati. Il primo iniziato il primo giugno del 2011, quando è stato sostenuto da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Partito del Sud e una lista civica, Napoli è tua. Il secondo dal 5 giugno 2016, quando è appOggiato da 12 liste, una che raggruppa PRC, Sel, una lista Tsipras e Pci, poi ancora Italia dei Valori e Federazione dei Verdi, con ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) È inLuigi de, sindaco di Napoli, e daufficialmente candidato alla presidenzaRegione calabrese dove, al momento, si dovrebbe votare l’11 aprile. de, nell’arcogiornata, sarà aper una serie di incontri politici in vista dell’avviocampagna elettorale. Deè sindaco di Napoli da due mandati. Il primo iniziato il primo giugno del 2011, quando è stato sostenuto da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Partito del Sud e una lista civica, Napoli è tua. Il secondo dal 5 giugno 2016, quando è appato da 12 liste, una che raggruppa PRC, Sel, una lista Tsipras e Pci, poi ancora Italia dei Valori e Federazione dei Verdi, con ...

