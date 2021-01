de Magistris annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Calabria (Di martedì 19 gennaio 2021) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, scioglie la riserva. Ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Regione Calabria. Una decisione già nell’aria dai giorni scorsi, quando, a margine della presentazione della nuova giunta, il sindaco aveva detto: “Sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché mi sento profondamente legato alla Calabria. È una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa”. Ora de Magistris pensa ad una coalizione civica, “al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”. Resterà a capo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Il sindaco di Napoli, Luigi de, scioglie la riserva. Hato che si candiderà. Una decisione già nell’aria dai giorni scorsi, quando, a marginepresentazionenuova giunta, il sindaco aveva detto: “Sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché mi sento profondamente legato. È una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa”. Ora depensa ad una coalizione civica, “al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”. Resterà a capo ...

