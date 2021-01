De Falco star | da Schettino al sì a Conte E Feltri lo fulmina | “Il premier gli ha ordinato di salire a bordo…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vittorionon fa sconti a nessuno, neanche ai presunti “eroi” nazionali come il Comandante Gregorio De, passato alla storia, si fa per dire, per quell’invito rivolto al Comandantedi “a bordo, cazzo”, nella nottata della grande tragedia della Costa Concordia, all’Isola del Giglio. De, nel frattempo sceso in politica con il M5S e nel frattempo anche uscito dallo stesso Movimento, oggi ha annunciato che voterà la fiducia al governo, dopo una improbabile crisi di coscienza personale. Definisce nel mirino di VittorioIl direttore di Libero Vittorioha scritto, sul tema, un tweetnte: “dice a De: sali a bordo, ...