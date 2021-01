DayDreamer Anticipazioni | Sanem Lavora Nella Casa Editrice!

(Di martedì 19 gennaio 2021)inizia areeditrice e contemporaneamenteancora con Can. Quest’ultimo è geloso ed esasperato per la costante presenza di Yigit… Nelle ultime puntate di, Can esono sempre più lontani ed hanno avuto numerosi scontri. La Aydin ha anche deciso di lasciare il suo posto di lavoro e si è avvicinata ad Yigit.prossima puntata diinizierà il suo nuovo lavoro. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Huma si avvicina a Mevkibe perché si sente più affine a lei dopo aver scoperto dei prodotti biologici. Intanto ...

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 21 gennaio 2021 - tuttopuntotv : Daydreamer, Canale 5 ci ripensa: confermata la puntata del 21 gennaio #daydreamer #anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer domenica 17 gennaio: anticipazioni degli episodi di domani, La5 - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Mevkibe si trasforma in Huma, Sanem sotto shock - tuttopuntotv : Daydreamer, cancellata la prima serata del 21 gennaio. Quando tornerà? #daydreamer #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Anticipazioni

Sanem cambierà lavoro per allontanarsi, ma il destino ci metterà lo zampino obbligandoli a collaborare ancora insieme per il libro di cucina di Polen. Colpo di scena per i fan di Can Yaman. Il cast di ...Can Yaman, protagonista di Daydreamer, si sbilancia su Instagram con una dedica molto romantica. L'attore turco pensa a Diletta Leotta?