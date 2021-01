'Datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia': arrestato (Di martedì 19 gennaio 2021) ...3 di 28 Tgcom24 4 di 28 Tgcom24 5 di 28 Tgcom24 6 di 28 Tgcom24 7 di 28 Tgcom24 8 di 28 Tgcom24 9 di 28 Tgcom24 10 di 28 Tgcom24 11 di 28 Tgcom24 12 di 28 Tgcom24 13 di 28 Tgcom24 14 di 28 Tgcom24 15 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) ...3 di 28 Tgcom24 4 di 28 Tgcom24 5 di 28 Tgcom24 6 di 28 Tgcom24 7 di 28 Tgcom24 8 di 28 Tgcom24 9 di 28 Tgcom24 10 di 28 Tgcom24 11 di 28 Tgcom24 12 di 28 Tgcom24 13 di 28 Tgcom24 14 di 28 Tgcom24 15 ...

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: 'Datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia': arrestato #brescia - MediasetTgcom24 : 'Datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia': arrestato #brescia - IeeeMatteo : oh mi so' accorto di ave' scritto quasi 23.000 #Tweet . Vero che ne dimostro meno ? Confermate ? Datemi soddisfazione no ? - Alteo13290542 : @Gio53272615 @leggoit Ho avuto un processo per un incidente stradale che avevo 17 anni la fine è avvenuta 17 anni d… - Lord_Vltor : Datemi 112.000€ e io per una decina d'anni non rompo più i coglioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Datemi 000 "Datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia": arrestato TGCOM Brescia, "datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia": ventenne arrestato

Dopo aver pagato quanto richiesto dal 21enne, l'estorsione era proseguita con l'ulteriore richiesta di 5.000 euro. I genitori, esasperati, chiedevano quindi aiuto alla polizia postale di Brescia, per ...

"Datemi 5.000 euro o pubblico foto hot di vostra figlia": arrestato

Il 21enne è stato bloccato dalla polizia di Brescia: dopo aver ottenuto 1.200 euro, aveva continuato con le richieste di denaro ...

Dopo aver pagato quanto richiesto dal 21enne, l'estorsione era proseguita con l'ulteriore richiesta di 5.000 euro. I genitori, esasperati, chiedevano quindi aiuto alla polizia postale di Brescia, per ...Il 21enne è stato bloccato dalla polizia di Brescia: dopo aver ottenuto 1.200 euro, aveva continuato con le richieste di denaro ...