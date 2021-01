Danny Boyle: realizzerà una serie tv sui Sex Pistols (Di martedì 19 gennaio 2021) Danny Boyle, il regista di Trainspotting dirigererà a serie tv in sei puntate sui Sex Pistols, la band inglese icona del punk anni ’70. Lo riferisce il sito della Bbc. Quando inizieranno le riprese? Il regista premio Oscar per The Millionaire sta lavorando a una serie sulla band britannica che ha scritto la storia del punk. L’inizio delle riprese è fissato per il 7 marzo per la rete televisiva americana Fx. La fiction si basa sul libro di memorie del chitarrista Steve Jones, e sarà interpretata da Anson Boon nei panni di John Lydon e Louis Partridge in quelli di Sid Vicious. La serie diretta da Danny Boyle La serie si baserà sul memoir scritto nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021), il regista di Trainspotting dirigererà atv in sei puntate sui Sex, la band inglese icona del punk anni ’70. Lo riferisce il sito della Bbc. Quando inizieranno le riprese? Il regista premio Oscar per The Millionaire sta lavorando a unasulla band britannica che ha scritto la storia del punk. L’inizio delle riprese è fissato per il 7 marzo per la rete televisiva americana Fx. La fiction si basa sul libro di memorie del chitarrista Steve Jones, e sarà interpretata da Anson Boon nei panni di John Lydon e Louis Partridge in quelli di Sid Vicious. Ladiretta daLasi baserà sul memoir scritto nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex ...

