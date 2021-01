Da Milano-Bicocca la prima mappatura nazionale del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Ospitare richiedenti asilo non comporta un aumento dei costi di breve periodo a livello comunale, né in termini di reddito pro-capite né in termini di welfare, bensì favorisce il ripopolamento dei comuni con un più alto tasso di popolazione anziana. A livello politico, la presenza dei richiedenti asilo nei comuni con meno di 25mila abitanti ha favorito uno spostamento del consenso elettorale verso i partiti di destra nelle elezioni del 2018. È quanto emerge dalla prima indagine nazionale sul sistema di accoglienza straordinaria (CAS) sul territorio italiano, realizzata da Mariapia Mendola (docente di Economia politica), Sara Giunti e Francesco Campo (assegnisti di ricerca) del Center for european studies ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gen. (Adnkronos) - Ospitarenon comporta un aumento dei costi di breve periodo a livello comunale, né in termini di reddito pro-capite né in termini di welfare, bensì favorisce il ripopolamento dei comuni con un più alto tasso di popolazione anziana. A livello politico, la presenza deinei comuni con meno di 25mila abitanti ha favorito uno spostamento del consenso elettorale verso i partiti di destra nelle elezioni del 2018. È quanto emerge dallaindaginesuldistraordinaria (CAS) sul territorio italiano, realizzata da Mariapia Mendola (docente di Economia politica), Sara Giunti e Francesco Campo (assegnisti di ricerca) del Center for european studies ...

L'indagine del gruppo di ricerca di Milano-Bicocca si basa sui dati delle 106 Prefetture italiane. Una raccolta complessa e impegnativa che ha richiesto nove mesi di lavoro e il supporto di un ...

C'è un legamente tra il riscaldamento globale e il freddo estremo

Il meccanismo analizzato dallo studio curato da Mostafa Hamouda e Claudia Pasquero dell'Università di Milano-Bicocca insieme a Eli Tziperman dell'Università di Harvard offre anche una spiegazione al ...

L'indagine del gruppo di ricerca di Milano-Bicocca si basa sui dati delle 106 Prefetture italiane. Una raccolta complessa e impegnativa che ha richiesto nove mesi di lavoro e il supporto di un ...