“Da Andrea Roncato cattiverie gratuite” | ecco in che rapporto era con Stefania Orlando | parla il marito

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Un attacco gratuito”: così Simone Gianlorenzi ha descritto il comportamento dinei confronti di, sua ex moglie. L’attualedella Queen del GF Vip, intervistato da Fanpage.it, ha commentato quanto accaduto ieri sera compresa la reazione didopo le parole del suo ex. Simone Gianlorenzi svela ilche c’era... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.