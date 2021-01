Crisi, Renzi al Senato attacca Conte: “Ha scelto arrocco istituzionale. Cambiata la terza maggioranza in tre anni pur di restare dov’è” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Lei avuto paura di salire al Quirinale, perché ha scelto un arrocco istituzionale che temo sia dannoso per le istituzioni”, così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando in Aula durante la discussione in Senato per votare sulla fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il Senatore insiste e sottolinea: “Lei dice che non capisce la Crisi, non faccia torto alla sua intelligenza”. Il leader di Italia Viva, poi, elenca i motivi, a suo dire, della Crisi. Quindi torna sul ruolo del premier: “Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Iv. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. È l’Italia che sta perdendo la più grande opportunità che ha da perdere dopo il Piano Marshall. Ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Lei avuto paura di salire al Quirinale, perché haunche temo sia dannoso per le istituzioni”, così il leader di Italia Viva, Matteo, parlando in Aula durante la discussione inper votare sulla fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe. Ilre insiste e sottolinea: “Lei dice che non capisce la, non faccia torto alla sua intelligenza”. Il leader di Italia Viva, poi, elenca i motivi, a suo dire, della. Quindi torna sul ruolo del premier: “Chi perde oggi? Qualcuno dice, Iv. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. È l’Italia che sta perdendo la più grande opportunità che ha da perdere dopo il Piano Marshall. Ecco ...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Gombloddo! “Il tentativo di buttare la crisi su di me sta diventando imbarazzante” (Matteo… - MatteoRichetti : #Conte ha detto che italiani vorrebbero sentire parlare di aiuti alle imprese non di #crisi. #Renzi ha appena detto… - fattoquotidiano : Crisi governo, Fassina: “Conte è punto di unione insostituibile tra Pd e M5s, non c’è alternativa a lui. Renzi? Si… - francoisengo : @masaccio_ @martafana Ho letto ma non ti sembra ridicolo parlare sempre di renzi che avrebbe la colpa di far cadere… - lucfol : RT @HuffPostItalia: Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni -