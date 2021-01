Crisi governo | Renzi attacca Conte | non può cambiare le idee per mantenere la poltrona

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – È un intervento duro quello di Matteonei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe, in Aula al Senato. “Signor presidente, se lei parla diincomprensibile, le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine. Non è ilpiù bello del mondo: pensiamo ci sia bisogno di unpiù forte – hato il leader di Italia Viva – Non è stata aperta ancora unaistituzionale perché lei non si è dimesso”. “Lei ha avuto paura di salire al Colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni”, ha aggiunto. L’ex presidente del Consiglio ha detto che “sono mesi che chiediamo una svolta, non è vero che siamo stati irresponsabili, siamo ...