Crisi Governo, l'affondo di Giorgia Meloni: "Conte si vergogni" (Di martedì 19 gennaio 2021) La leader di Fratelli d'Italia alla Camera non le manda a dire al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed al suo Governo. Giorgia Meloni (Fonte foto: Getty Images)Giorgia Meloni non ci sta e ne dice di tutti i colori al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera per chiedere la fiducia per il continuo dell'esperienza politica del suo Governo. La Meloni chiaramente ostile a questo Governo, ne ha sottolineato, a suo dire, punti oscuri, incertezze e le cose che proprio non sono state fatte come si sarebbe dovuto. Ha parlato della compravendita dei senatori che la maggioranza starebbe mettendo in atto e di quanto certe pratiche risultino sgradevoli solo nel caso in cui a mettere in pratica sia il ...

