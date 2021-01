Crisi | Governo incassa fiducia al Senato con 156 sì

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Al termine di una giornata lunga e tesa, iniziata alle 9.30 con l’intervento del Presidente del Consiglio Conte, ill’ok delcon 156 voti favorevoli. 140 i contrari, 16 gli astenuti. Lontani, dunque, dal “Magic number” 161 che avrebbe garantito la maggioranza assoluta (considerato un traguardo quasi impossibile) ma di poco sopra la soglia considerata obiettivo minimo, fissata a 155. Giornata da thriller e copione completamente diverso rispetto a quanto era successo ieri alla Camera dove la strada era stata decisamente più agevole. Come da pronostico, passaggio stretto e delicato a Palazzo Madama dove l’esecutivo può contare su una maggioranza relativa non ampia che serve a tenere in piedi il, non certo a garantirne la stabilità. Durante la votazione non sono mancate le ...