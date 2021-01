Crisi Governo, Conte rottama Renzi: sfida decisiva al Senato, numeri sul filo (Di martedì 19 gennaio 2021) Da rottamatore a rottamato il passo potrebbe essere decisamente breve. Dopo aver incassato, nella giornata di ieri, la fiducia alla Camera con 321 sì, il Presidente del Consiglio Conte si presenta oggi al Senato dove si gioca la vera partita nel duello con il leader di IV Matteo Renzi. DUE MATTEO E DUE RING – La strategia del Premier è chiara: per ora ha schivato il colpo ma ha messo la mano sulla canna del fucile preparando quello del ko politico, proprio come accadde con l’altro Matteo: Salvini che si è dovuto accomodare all’opposizione. L’esito finale, comunque, non è affatto scontato e tutti gli scenari sono aperti anche perchè a Palazzo Madama i numeri sono sul filo. MAGIC NUMBER 161 – Si cerca, dunque, quello che da giorni è stato ribattezzato il gruppo di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Datore ato il passo potrebbe essere decisamente breve. Dopo aver incassato, nella giornata di ieri, la fiducia alla Camera con 321 sì, il Presidente del Consigliosi presenta oggi aldove si gioca la vera partita nel duello con il leader di IV Matteo. DUE MATTEO E DUE RING – La strategia del Premier è chiara: per ora ha schivato il colpo ma ha messo la mano sulla canna del fucile preparando quello del ko politico, proprio come accadde con l’altro Matteo: Salvini che si è dovuto accomodare all’opposizione. L’esito finale, comunque, non è affatto scontato e tutti gli scenari sono aperti anche perchè a Palazzo Madama isono sul. MAGIC NUMBER 161 – Si cerca, dunque, quello che da giorni è stato ribattezzato il gruppo di ...

