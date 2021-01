Crisi di Governo, voto al Senato: il "sì" della Segre e le "sorprese da renziani e Forza Italia" (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 153 i sì ad ora ritenuti certi per la maggioranza in Senato ma il pallottoliere viene continuamente aggiornato e c'è chi confida che l’asticella a sostegno di Conte salga fino ad almeno 158. L’obiettivo,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 153 i sì ad ora ritenuti certi per la maggioranza inma il pallottoliere viene continuamente aggiornato e c'è chi confida che l’asticella a sostegno di Conte salga fino ad almeno 158. L’obiettivo,...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - LemmeVincenzo : @fanpage Questi non hanno capito che in un momento cosi drammatico con un emergenza simile un #Bullo come #renzi cr… - spighissimo : RT @rubio_chef: Crisi di governo, Conte: “Serve politica per cittadini o rischio rabbia'. Momento, momento momento. Quindi ci stai dicendo… -