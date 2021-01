Crisi di governo, ultime notizie. Oggi il voto al Senato. Ex M5s, renziani, Polverini: chi ha votato sì alla fiducia alla Camera (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, ultime notizie Oggi, 19 gennaio Crisi DI governo, ultime notizie – Conte incassa la fiducia alla Camera: la mozione presentata dalla maggioranza è passata con il sì di 321 deputati. I voti contrari sono stati invece 259, gli astenuti 27. Durante il suo discorso alla Camera il premier ha chiuso la porta a Matteo Renzi e lanciato un appello ai parlamentari “volenterosi” per allargare la maggioranza e allontanare così la Crisi di governo (qui il discorso di Conte). Oggi, martedì 19 ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)di, 19 gennaioDI– Conte incassa la: la mozione presentata dmaggioranza è passata con il sì di 321 deputati. I voti contrari sono stati invece 259, gli astenuti 27. Durante il suo discorsoil premier ha chiuso la porta a Matteo Renzi e lanciato un appello ai parlamentari “volenterosi” perrgare la maggioranza e allontanare così ladi(qui il discorso di Conte)., martedì 19 ...

Al Senato alle 9.30 di oggi Conte entra a «testa alta», poco incline a riconoscere errori e incertezze. Come osserva Gaetano Quagliariello «il premier può offrire una cinquantina di posti in lista all ...

Rosato "Confermiamo astensione, da Italia Viva rottura responsabile"

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo pienamente consapevoli della nostra scelta, la nostra è stata una rottura responsabile, confermiamo la nostra astensione oggi, e confermiamo che voteremo lo scostamento di bi ...

