Crisi di governo | sui social gli hater si scagliano contro i senatori a vita prima del voto

(Di martedì 19 gennaio 2021) Manca poco alin Senato che dovrebbe determinare la tenuta del, almeno per il momento. Il numero dei cosiddetti responsabili che potrebbero appoggiare Conte è ancora incerto, così come la loro identità. Tra questi ci potrebbero essere anche diversi(sono sei tutto), diventati nelle ultime ore bersaglio di una campagna d’odio suimedia, e non soltanto per il loro potenziale sostegno all’esecutivo, come si evince da alcuni esempi riportati in basso. Attualmente ad essersi dichiarati favorevoli a votare la fiducia alConte sono stati la senatrice Liliana Segre e l’ex premier Mario Monti. Anche l’accademica e biologa Elena Cattaneo si era mostrata aperta alla possibilità di votare la fiducia. Non è ancora certa la partecipazione al ...